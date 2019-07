Appennino Festival – “Rivergaro al tramonto”

Continuano gli appuntamenti della rassegna «Appennino Festival» e, in occasione del concerto gratuito “Chiara Stella”, con Ambrogio Sparagna and friends di martedì 30 Luglio, (concerto programmato alle ore 21.15 sagrato della Chiesa di Sant’Agata), si svolgerà la visita guidata “Rivergaro al tramonto” a cura di CoolTour, una visita alla scoperta della storia dell’antica Rivalgario, importante presidio della Val Trebbia, con i suoi due castelli ora scomparsi.

Una passeggiata al tramonto tra la Chiesa di Sant’Agata, l’antico oratorio di San Rocco (1613) e la maestosa Villa Anguissola Scotti, progetto di Lotario Tomba (1787) da antica fortificazione.

Il ritrovo è fissato presso il sagrato della Chiesa di Sant’Agata alle ore 20.15 per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota di 3 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per prenotazioni o per informazioni si può chiamare il 3314606435 o scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com