Dopo quasi cinque mesi di chiusura forzata, dovuta all’emergenza sanitaria che ha duramente colpito anche il nostro territorio, Piacenza Expo torna ad ospitare un evento espositivo.

Sabato 25 e domenica 26 luglio, infatti, il quartiere fieristico di Le Mose sarà teatro della 16ª edizione di “Armi&Bagagli”, il più grande Mercato internazionale dedicato alla rievocazione storica di tutta Europa che prenderà vita con la presenza di 200 espositori provenienti da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria, per un appuntamento che, anche in una situazione di totale straordinarietà, non deluderà certamente le attese di appassionati e curiosi.

In contemporanea al mercato della rievocazione storica, con artigiani per tutte le epoche uniti a giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché a un’intera area riservata all’enogastronomia storica e tradizionale, sono confermati anche gli ormai consolidati eventi collaterali: “Expo Arc”, fiera dedicata al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportiva, culturale, artigianale, didattica, storica e venatoria, “Piacenza Militaria”, storica mostra/mercato di collezionismo militare, “Coltelli”, mostra mercato dedicato all’arte della coltelleria di pregio.

Armi & Bagagli – Expo Arc – Piacenza Militaria

Piacenza Expo – 25-26 luglio – orari: sabato 10-19 – domenica 10-18

Ingresso intero € 10 – ridotto (fino a 14 anni) e ridotto web € 8 (gratuito fino a 10 anni)

info@armiebagagli.org – tel. 345 7583298 – 333 5856448 – info@estrela.it – 02 70109898