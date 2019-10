Domenica 13 ottobre presso l’Activity Club in via Borotti 13 a Piacenza attività gratuita per i bambini dai 4 ai 13 anni.

Dalle 16 alle 18: sport e arti marziali come prevenzione al bullismo, alla violenza di genere e spazio inclusivo.

Per info: info@activityclub.it – cell. 3450706642

LA LOCANDINA