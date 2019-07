Gli Artigiani di ArTre a Bobbio 14 agosto 2019

ARTIGIANI IN PIAZZA

Artigianato Locale – Laboratori per bambini e adulti

Artigiani al lavoro con dimostrazioni pratiche

DALLE 10 ALLE 23

Il 14 agosto gli Artigiani Creativi vi accoglieranno alla festa in Piazza Duomo, a Bobbio, con dimostrazioni dal vivo, eseguite da veri artigiani che operano in Valle, ma non di meno, laboratori per bambini, esposizione di artigianato e creazioni realizzate a mano dai soci, che con affetto e stima seguono e partecipano con entusiasmo alle iniziative dell’associazione.