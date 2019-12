Aspettando Natale a…Lugagnano

Domenica 8 dicembre Babbo Natale vi aspetta a Lugagnano. L’atmosfera natalizia si diffonde per le vie del paese; per tutto il giorno Mercatini Natalizi, Villaggio di Babbo Natale, musica, street food, pranzo sotto la tensostruttura riscaldata, trenino per bambini e presepe vivente, il tutto accompagnato da una banda di musicisti la VIRGILIO JAZZ BAND che suonerà musiche natalizie per le vie del paese.

PROGRAMMA

Ore 10 – Inaugurazione Mostra Presepi presso la Chiesa

Ore 11 – Santa Messa

Ore 12:30 – Piazza Castellana

Pranzo presso la Tensostruttura chiusa e riscaldata con menù fisso

Ore 15 – Piazza Castellana – sotto la Tensostruttura

Esibizione di tango natalizio

Ore 16 – Piazza IV Novembre

Coreografia a cura della Scuola di Danza “il Cigno” e accensione albero di Natale

Ore 16:05 – Piazza IV Novembre

Canti sotto l’Albero a cura dei bambini delle scuole materne e primarie

Ore 17:30 – Processione Presepe vivente

da Piazza Castellana a Piazza IV Novembre

Ore 18 – Piazza Castellana – sotto la Tensostruttura

estrazione premi riffa

Ore 19 – Gran finale con Fuochi d’Artificio