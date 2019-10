Incontro “Quando la morte è davvero buona?”

Sabato 12 ottobre alle ore 16 presso la parrocchia Santi Angeli Custodi a Piacenza (via Trebbia, 89) la professoressa Assuntina Morresi sarà ospite per un incontro dal titolo “Quando la morte è davvero buona?”

L’incontro è promosso dall’Associazione Family Day – CDNF di Piacenza e dal locale gruppo di Alleanza Cattolica. “Sono invitati – spiegano dall’associazione – gli operatori sanitari e di comunità ma anche chiunque si occupi delle persone nell’ultima fase della loro vita e in generale chiunque voglia approfondire e comprendere meglio ciò che avviene quando la vita umana volge al termine”.

ASSUNTINA MORRESI – Sposata e madre di tre figli è professore associato di Chimica presso l’Università degli Studi di Perugia. Attualmente insegna Chimica Fisica Avanzata e Crioconservazione e Biobanche.

Dal 2006 coordina il gruppo di ricerca in “Spettroscopia molecolare”. Più recentemente si è occupata di aspetti scientifici, normativi ed etici nella gestione di biobanche di materiale biologico di origine umana, con particolare riguardo alla tematica della crioconservazione di cellule e tessuti. Numerosi gli incarichi istituzionali, nazionali e internazionali. Dal 2006 fa parte del Comitato Nazionale per la Bioetica.

E’ stata consulente del Ministro Maurizio Sacconi e, per l’intera XVII legislatura (2013-2018), del Ministro della Salute Lorenzin. In qualità di esperta è stata consultata in audizioni nel parlamento italiano, ha fatto parte di diverse commissioni ministeriali, tavoli interministeriali, gruppi di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità, e fa parte di alcuni comitati del Consiglio d’Europa. Ha fatto parte di delegazioni governative per audizioni presso Comitati ONU. Con decreto del 27 dicembre 2013, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onori-ficenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.