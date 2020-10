Alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC) è in programma la visita guidata con animazione “Attenti al Lupo – Sweet Halloween” sabato 31 ottobre, ore 15.30-16.30. Potrete fare tutte le domande che vi passano per la testa al Lupo del Castello, il guardiano della Rocca Viscontea, che vi spiegherà anche le sue tattiche infallibili per tenere lontani i nemici.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it