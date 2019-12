Babbo Natale ci aspetta per l’intera giornata a bordo della sua slitta per un reciproco scambio di auguri e di doni. Ricorda di portare con te un libro per poterlo scambiare con Babbo Natale.

Il tutto sarà accompagnato da musica e banchetti di dolci prelibatezze. Ci sarà anche il truccabimbi. Appuntamento nell’area antistante il Municipio di Roveleto