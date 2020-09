Baby Halloween al Castello di Rivalta “Il tormento del fantasma”

Il Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i Padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello, in vena di dispetti e scherzetti. Ma partiamo dal principio… nel 1700, il povero cuoco Giuseppe si innamorò della moglie del maggiordomo e, per una forte gelosia, il maggiordomo pose fine alla vita del povero chef. E da lì Giuseppe divenne il fantasma del Castello. Qualche anno dopo, si verificarono strani casi paranormali all’interno del Castello di Rivalta ma mai come il 1° novembre 2020! Potrebbe quindi essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero Chef abbia qualcosa di importante dirci ma… riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del maniero, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino? La forza, l’unione e la collaborazione fra i piccoli ospiti sono le armi che faranno scoprire “Il Tormento Del fantasma”.

Il Buio Nel Castello? Speriamo Che Vi Piaccia!

Ma fate attenzione, il pericolo s’affaccia!

solo i bimbi più coraggiosi

potranno varcare portoni polverosi…

Fuori la torcia dalla tasca

È il momento … del Tormento… del fantasma

PROGRAMMA:

Visita storica guidata al mattino alle ore 10.30 oppure alle ore 11.30 e a seguire animazione “Il Tormento del Fantasma” alle ore 14.00, 15.00 e 16.00

PRANZO LIBERO

Possibilità di pranzare presso la Foresteria del castello con menù fisso a euro 19,00 ( adulti e bambini, vini esclusi): Salumi misti piacentini DOP, Lasagna al ragù, Acqua.

Primo turno 12:.00- 13:00. Secondo turno 13:30 -14:30.

Per prenotazioni: +39 339 2987892 – info@castellodirivalta.it

RIENTRO IN CASTELLO CON TOUR CON ANIMAZIONE DELLA DURATA DI UN’ORA CIRCA alle ore 14.00, 15.00 e 16.00

TARIFFE COMPRENSIVE DI VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI RIVALTA (pranzo escluso):

INTERO Euro 20,00 euro a persona

RIDOTTO 15,00 euro a persona (attività consigliata per bambini dai 3 anni in su’, per bambini dai 12 anni in su si consiglia l’evento serale del 31 ottobre “La Setta delle Ombre”)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Tel. +39 339 2987892

Mail: info@castellodirivalta.it

www.castellodirivalta.it

INFO UTILI:

• si consiglia un abbigliamento pratico dato l’elevato numero di scale

• se si desidera, ci si può presentare all’evento anche mascherati e in costume

• l’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto

• la prenotazione è indispensabile.

In ottemperanza alla normativa anti COVID-19, le visite si svolgeranno con gruppi contingentati composti da massimo 20 persone.

Il borgo di Rivalta presenta un hotel “Residenza Torre di San Martino” con interessanti pacchetti comprendenti pernottamento e cena, un bar “Caffè di Rivalta” (long drinks, caffetteria e piccola cucina), due ristoranti “Antica Locanda del Falco ” e “La Rocchetta”, parcheggio gratuito (anche per camper).