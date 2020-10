Domenica 1 novembre al Castello di Rivalta (PC) un’intera giornata in un castello e in un borgo da fiaba con “Baby Halloween”; al mattino: visita guidata al castello con partenza alle ore 10:30 o alle ore 11:30 (della durata di 1h30); al pomeriggio: tour con animazione “Il Tormento del Fantasma” partenza ore 14:00, 15:00 o 16:00 (della durata di 1h circa).

Il Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i Padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello, in vena di dispetti e scherzetti. Ma partiamo dal principio… nel 1700, il povero cuoco Giuseppe si innamorò della moglie del maggiordomo e, per una forte gelosia, il maggiordomo pose fine alla vita del povero chef. E da lì Giuseppe divenne il fantasma del Castello. Qualche anno dopo, si verificarono strani casi paranormali all’interno del Castello di Rivalta ma mai come il 1 Novembre 2020! Potrebbe quindi essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero Chef abbia qualcosa di importante dirci ma…riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del maniero, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino? S

i consiglia un abbigliamento pratico dato l’elevato numero di scale; se si desidera, ci si può presentare all’evento anche mascherati e in costume. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it