BALLO IN MASCHERA!

Galleria Biffi Arte – Piacenza

Dal 14 al 20 febbraio

Biffi Arte ha allestito una selezione di alcuni del preziosi costumi di scena realizzati dal sarto storico e decoratore Giampaolo Tirelli per importanti produzioni teatrali. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale L’Orfeo e con il suo Presidente, it ceiebre sopranista Angelo Manzotti, vuole celebrare it gusto per il “mascheramento’, per il costume d’epoca e la messinscena teatrale e operistica.

Orari Galleria: da martedì a venerdì 10.30-18.30 (orario continuato); sabato, domenica e lunedì: chiuso