Banca di Piacenza – Workshop “Piacenza in cammino verso le Vie della seta”

“Colorè”, la mostra dedicata al colore, alle finiture edili e al mondo dell’edilizia leggera, in programma dal 19 al 21 settembre a Piacenza Expo, porta in dote anche un ricco calendario di eventi collaterali fatto di convegni, giornate di studi e dimostrazioni pratiche.

Gli organizatori di “Colorè” ne hanno messi in calendario esattamente trenta, equamente distribuiti tra le sale convegni del quartiere fieristico di Le Mose, l’Area Akademy e l’Area Demo allestite all’interno del padiglione 1.

L’unico evento che non andrà in scena negli spazi di Piacenza Expo sarà ospitato nella Sala Panini della Banca di Piacenza (in via Mazzini, 14) giovedì 19 settembre alle 15 e 30.

Si tratta di un workshop – intitolato “Piacenza in cammino verso le Vie della seta” – organizzato da Piacenza Expo con la collaborazione della Banca di Piacenza e di Only Italia.

“E’ un evento – sottolinea l’Amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – pensato principalmente per presentare al mondo imprenditoriale piacentino nuove opportunità di business in Cina attraverso le esperienze di Only Italia, una consolidata piattaforma commerciale che da anni opera nei mercati orientali promuovendo il “made in Italy” e i prodotti di eccellenza del nostro Paese.

La presenza del marchio Only Italia a COLORè ci ha permesso non solo di organizzare questo incontro, ma anche di attirare l’attenzione di molti espositori che hanno scelto Piacenza Expo anche con l’idea di gettare nuove basi per futuri scambi e rapporti commerciali con la Cina”.

Il workshop “Piacenza in cammino verso le Vie della seta” sarà aperto dai saluti introduttivi di Giuseppe Cavalli e del Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza, avv. Corrado Sfor-za Fogliani: a seguire, la relazione dell’on. Irene Pivetti, Presidente di Only Italia.

I posti disponibili sono limitati. Per ragioni organizzative si invita a preannunciare la presenza (tel. 0523 542357 – relaz.esterne@bancadipiacenza.it)