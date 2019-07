Giunto alla quattordicesima edizione, BASCHERDEIS può vantare un vastissimo repertorio di artisti di strada di ogni genere: acrobati, giocolieri, dominatori del fuoco, musicisti, clown. Tre giorni interamente dedicati all’arte, arricchiti dalle performance di alcuni tra i più eclettici buskers internazionali.

Il borgo di Vernasca si trasformerà in un enorme palcoscenico dove angoli caratteristici, piazze, corti private, sono sfondi per le espressioni artistiche. Bascherdeis punta a coinvolgere un pubblico sempre più trasversale, per età e per interessi.

Le compagnie artistiche presenti all’edizione 2019 di Bascherdeis saranno più di 50, composte da oltre 100 artisti provenienti da Sudafrica, Inghilterra, Italia, Francia, Mexico, Germania, Belgio, USA, Russia, Canada, Cile, Argentina, Austria, Australia (… )

26-27-28 luglio 2019 – a Vernasca, in provincia di Piacenza

BASCHERDEIS – Festival Internazionale degli Artisti di Strada – QUINDICESIMA EDIZIONE

Orari degli spettacoli:

Venerdì 26 luglio: dalle 21.00 alle 1.00

Sabato 27 luglio: dalle 17.15 alle 3.00

Domenica 28 luglio: dalle 17.00 all’1.00