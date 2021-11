“Benvenuti in Val Trebbia! Alla scoperta delle antiche pievi della valle più bella del mondo” – Visita virtuale guidata

Tornano le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale e CoolTour s.c., con una diretta dedicata alle antiche pievi della Val Trebbia, a detta di Ernest Hemingway “la valle più bella del mondo”, nell’ambito delle iniziative culturali per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza. Se siete curiosi di conoscere i più importanti edifici religiosi che un tempo contendevano in bellezza e potere il primato al Monastero di S. Colombano, allora mettevi comodi e sintonizzatevi su «Zoom». Si parte! L’appuntamento è per mercoledì 1 dicembre 2021, ore 21.

Per partecipare è obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/virtuali. La partecipazione è gratuita (come sempre chi vorrà potrà donare liberamente a sostegno del progetto). Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com