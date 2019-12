Best of Guitar Live Show – Federico Poggipollini & Luca Colombo

Sabato 14 dicembre al Cine Fox di Caorso vi attende un appuntamento imperdibile, uno spettacolo unico, tutto da vedere e da sentire: BEST OF GUITAR & THE MULLERS LIVE SHOW.

I chitarristi ospiti saranno:

FEDERICO POGGIPOLLINI : Chitarrista, cantante e autore. Ha suonato con i Litfiba e da 25 anni è il chitarrista di Ligabue.

LUCA COLOMBO: Attualmente in tour con Ultimo. Chitarrista fisso dell’Orchestra di Sanremo. Ha suonato con Nek, Eros Ramazzotti, 883, Anna Oxa e tanti altri.

La band che accompagna i migliori chitarristi italiani sono i Mullers, formata da:

Max Muller, batteria

Victor Fiorilli, basso

Paolo Deregibus, voce

Manuel Boni, chitarra

Alain Scaglia, tastiere e cori