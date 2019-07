A luglio torna nel piacentino il Best Of Guitar, lo spettacolo che vede protagonisti alcuni dei più famosi chitarristi italiani. Questa volta si replica a Pontenure, nella magnifica cornice di Parco Raggio, il giorno 18 luglio dalle ore 21. Prevendite biglietti da Ferranti Musica, in via Venturini a Piacenza.

I protagonisti dell’evento saranno: Luca Colombo, chitarrista fisso dell’Orchestra della Rai e di Sanremo, ha suonato con i migliori artisti in Italia, tra cui Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Biagio Antonacci, Ultimo, Marco Mengoni, 883, Loredana Bertè, Nek e tanti altri; Cesareo, chitarrista e fondatore della band Elio e le Storie Tese; Enrico Zapparoli, chitarrista e autore dei Modà; Max Cottafavi, chitarrista storico di Luciano Ligabue e dei Clandestino; Manuel Boni, chitarrista attualmente in tour con Ultimo.

Ad accompagnarli la band dei Mullers, formata da Max Fiorilli Muller alla batteria, Victor Fiorilli al basso, Paolo Deregibus alla voce, Manuel Boni alla chitarra, Alain Scaglia alle tastiere e cori. Apriranno il concerto due realtà artistiche piacentine: L’Officina della Musica band e i Semitono live band

Il batterista Max Fiorilli Muller ha ideato nel 2000 la Notte delle Chitarre, con l’intenzione di riunire i migliori chitarristi italiani. In questi anni di attività artistica si sono svolti molti tour in tutta Italia, con affluenze di migliaia di persone e fans. Dopo tanti anni di esperienza, realizza un nuovo show “Best of Guitar”.