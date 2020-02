Bianchina e l’incantesimo – Visita al castello di Rivalta

Quale segreto cela una bellissima dama in abito blu, con un velo sul capo da cui si intravede uno sguardo misterioso?

Dai suoi racconti riemergeranno verità recondite e leggende di questo castello magico e ricco di mistero, situato in un borgo medievale da favola, nella prima val Trebbia, la valle che Hemingway definì la valle più bella del mondo.

Un borgo medievale autentico con una chiesa, due ristoranti, una spa, un relais con diciannove camere, parcheggio gratuito e negozietti; eventi con animazione per bambini, una mostra di vedute ottiche e “Attorno a Goya in Italia. Paolo Borroni e gli altri. Gli anni del cambiamento”, che consentiranno di ammirare stanze solitamente non visitabili: queste le idee da prendere al volo per trascorrere una gita in aree naturali in cui godere dei primi caldi primaverili e dintorni ricchi di fascino.

INFORMAZIONI UTILI

Programma completo:

– Mattino: visita storica guidata con partenza alle ore 10:30 o 11:30 (della durata di 1h30)

– Pranzo: possibilità di pranzo a menù fisso

– Pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14, 15, 16 (della durata di 1h).

adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni

Durante le attività i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Cosa aspettarsi dalla visita storica: Interessante per i bimbi: prigioni sotterranee, torre, leggende e fantasma del cuoco Giuseppe. Interessante per gli adulti: oltre il consueto percorso (visita di Salone d’ onore, Sala da pranzo, cucina, cantina, prigioni, camere da letto, torre, area museale – dedicata alla Battaglia di Lepanto, museo di arte sacra e delle esplorazioni, museo delle divise), novità assoluta: la visita storica comprende anche l’accesso a due mostre “Attorno a Goya in Italia. Paolo Borroni e gli altri. Gli anni del cambiamento” e una mostra di vedute ottiche che consentiranno di ammirare stanze solitamente non visitabili.

Tariffe (pranzo escluso):

Visita guidata e tour con animazione: 20,00 euro adulti e 15,00 euro bambini (dai 3 ai 12 anni).

I prezzi comprendono visita storica al castello con mostre, tour con animazione “Bianchina e l’incantesimo”.

Prezzi pranzo (per adulti e per bambini): euro 20,00 con menù fisso:

Pisarei o Pasta pomodoro/bianca

Arrosto ripieno di verdure con contorno di patate o Cotoletta con patate

Acqua inclusa.

Possibilità di prenotare la sola animazione pomeridiana della durata di 1h alle ore 17

Tariffa ingresso intero 10,00 euro; ingresso ridotto 8,00 euro (bambini dai 3 ai 12 anni).

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto.

Prenotazione obbligatoria 366 6935622 | info@castellodirivalta.it