Biblioteca di Rivergaro – Mostra “Non solo arte”

Inaugura sabato 11 gennaio (ore 17) nello spazio espositivo permanente della biblioteca di Rivergaro (Piacenza) una nuova mostra di due artisti emergenti, dal titolo “Non solo arte”.

Si tratta di Giuseppe Braghi, vincitore del premio per la tecnica “Diara Arte e Colori” 2019, e di Rosanna Lustavi, vincitrice del premio per il migliore soggetto “Diara Arte e Colori” 2019. La mostra presenta le ultime opere della loro crescita artistica: Giuseppe Braghi si esprime attraverso un gioco di intarsio in rilievo ricco di espressività pittorica dove i colori percorrono con sensibilità le immagini. Le sue tavole sono un gioco di tonalità e forme, le cromie esaltano lo studio e la laboriosa ricerca di questo artista; Rosanna Lustavi è una artista che porta sulle tele emozioni, il paesaggio visto nei momenti dove la luce ne trasforma l’immagine, le ombre diventano soggetto, specchi di luce trasformano un selciato, espressività e figurativo sono il suo spaziare nell’arte.

La mostra (ingresso libero) sarà visitabile negli orari della biblioteca fino al 1 febbraio 2020.