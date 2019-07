Biblioteca di Strada – “Pic-Nic al Parco”

Appuntamento, giovedì 25 luglio, a partire dalle ore 20, presso la Biblioteca di Strada in via Serravalle Libarna, all’interno dei giardini “Vigili del Fuoco” dell’Infrangibile, con l’iniziativa “Pic-Nic al Parco”: serata conviviale libera e aperta a tutti i cittadini in cui ogni commensale porta qualcosa da mangiare da condividere, se lo desidera, con gli altri.

Nell’occasione, l’iniziativa avrà come tema il colore: verde, giallo e arancione, come i colori della natura, del sole e del sorriso.

Sempre giovedì, ma più tardi, verso le 21.45, premi per i vincitori e souvenir per tutti con il Mercante in Fiera: il costo delle partite è a offerta, l’incasso servirà per la cura, la gestione e i miglioramenti dell’Orto per Tutti e della Biblioteca di strada.