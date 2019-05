Quest’anno la Bicistaffetta partigiana di VeloLento, in collaborazione con ISREC, si reca a Bobbio per due giorni ricchi di memoria storica, cultura, convivialità.

Sabato 1 giugno

ore 10: partenza della Bicistaffetta, ritrovo alle ore 9,30 presso la ciclofficina VeloLento in via X Giugno 3 , Piacenza. Percorso su strade secondarie e a basso traffico, munirsi di casco e luci. Sosta a Rivergaro per salutare il Comandante Paolo. Pranzo in compagnia a Bobbio

ore 17,30 presentazione del libro *LA RESISTENZA DIFFICILE* di Santo Peli

ore 21,30 proiezione del film Il mito della Resistenza nel cinema italiano di Vittorio Fusco Cinemaniaci.

Domenica 2 giugno

Bobbio: ore 9 partenza della bicistaffetta Bobbio-Peli, ritrovo al monumento dei caduti

Coli: ore 9 partenza del trekking Coli-Peli

Per informazioni e per iscriversi alla bicistaffetta e al trekking, per prenotare il pranzo e la cena del 1 giugno, il pernottamento in ostello a Bobbio e il pranzo del 2 giugno a Coli, scaricare i moduli disponibili sul sito www.istitutostoricopiacenza.it e disponibili presso la ciclofficina di Velolento in via X Giugno 3.

Info: 3497026894