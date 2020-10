Biffi Arte – “Gli amori di Giove” del Correggio

Alla Galleria Biffi Arte di Piacenza (via Chiapponi, 39), per il ciclo “30 minuti per raccontare una storia”, si terrà sabato 24 ottobre (ore 16) l’incontro dedicato a “Gli amori di Giove” (1531-1532) del pittore Antonio Allegri, detto il Correggio. A spiegare e raccontare il ciclo pittorico del Correggio, ci sarà Susanna Gualazzini.

L’incontro – che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid – è ad ingresso libero e gratuito. Necessaria la prenotazione al numero: 0523 324902 o alla mail galleria@biffiarte.it