Bobbio Film Festival 2019 – La paranza dei bambini

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Giovedì 1 agosto

La paranza dei bambini

Italia-Francia 2019

Regia: Claudio Giovannesi

Sceneggiatura: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano con Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Renato Carpentieri

Fotografia: Daniele Ciprì

Montaggio: Giuseppe Trepiccione

Scenografia: Daniele Frabetti

Costumi: Olivia Bellini

Musica: Andrea Moscianese

Durata: 105 minuti

Distribuzione: Vision Distribution

Ospite della serata: il regista Claudio Giovannesi

La trama

A Napoli un gruppo composto da quindicenni vogliono emergere, persino aiutare i genitori sottoposti al pizzo. Vedono e quindi desiderano soldi, vestiti firmati, motorini nuovi, tavoli riservati in discoteca. Imparano ben preso a maneggiare le armi, i loro feticci, quindi possono sognare e realizzare di sfrecciare in scooter per prendersi il Rione Sanità.

La paranza dei bambini, come film a sé stante, prosegue lungo una linea guida che si è evoluta a tal punto sul piano artistico che non va più in cerca delle cause in chiave didascalica e sociologica, né tanto meno si pone il problema degli improbabili messaggi. Come in Fratelli d’Italia, Alì ha gli occhi azzurri e Fiore, quindi nei suoi inequivocabili episodi della serie Gomorra, Giovannesi esplora il mondo che cambia e sceglie come soggetti ideali per interpretare l’esistente quelli più giovani, irrisolti, problematici.

Con o senza le armi in pugno, con o senza reati alle spalle o all’orizzonte, sono quel che sono, non che sembrano, e si interfacciano con un ambiente preciso. La modularità del loro sguardo è significativa di un mondo che c’è, marginale, negletto, indicibile, e spesso somiglia molto a quello che si finge essere agli antipodi, al sicuro, civile.

L’apparato oramai ringiovanito anagraficamente della compagine oscena napoletana è diventato senza equivoci talmente speculare e proporzionato al modello nazionale diffuso da non richiedere nemmeno chiose. La paranza dei bambini in quanto film con cognizione di causa diviene il tassello più avanzato, provocatorio, irrimediabile di coincidenza tra un microcosmo e un macrocosmo ugualmente violenti, aggressivi, prepotenti, dove prevale la legge tribale.

I bambini/ragazzi/adolescenti di Giovannesi si atteggiano ad adulti, ad essi reagiscono e a maggior ragione scoprono il proprio fragile carattere, compensato da un’energia comunque positiva, dove l’azione è reazione e soggiace o resiste a contraddizioni elementari, errori, gesti tremendi.

Anton Giulio Mancino, Cineforum

