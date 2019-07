Bobbio Film Festival 2019 – Polvere di stelle

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Sabato 10 agosto

Polvere di stelle

VERSIONE INTEGRALE RESTAURATA A CURA DELLA CINETECA NAZIONALE

Italia 1973

Regia: Alberto Sordi

Sceneggiatura: Ruggero Maccari, Bernardino Zapponi, Alberto Sordi con Alberto Sordi, Monica Vitti, John Phillip Law

Fotografia: Franco Di Giacomo

Montaggio: Raimondo Crociani

Scenografia: Mario Garbuglia

Costumi: Bruna Parmesan

Musica: Piero Piccioni

Durata: 145 minuti

Distribuzione: Centro Sperimentale di Cinematografia – CinetecaNazionale

La trama

È forse il primo film di Alberto Sordi regista in cui il fatto che l’attore principale diriga gli altri attori appare giustificato. È forse il primo film di Alberto sordi attore in cui il fatto che l’attore principale si comporti da gigione appare legittimo. È forse il primo film di Alberto Sordi regista e attore in cui il fatto che accanto all’attore principale ci sia un’attrice principale appare sacrosanto.

Polvere di stelle,insomma, è un’eccezione che conferma un sacco di regole. Polvere di stelle è un titolo significativo per gli italiani aventi purtroppo diritto a esibire un mezzo secolo di debolezze e frustrazioni, in una parola, di esperienze. Traduzione italiana di Stardust di Carmichael, più che a una canzone celebre è apponibile a un sentimento, il sentimento del tempo anacronistico e crudele, cinico e patetico che fu il tempo di guerra qui da noi. Una tragedia in molti casi non vissuta responsabilmente, sopportata con riserva mentale, patita quasi irrilevantemente.

La tragedia di una transizione da padrone a padrone straniero. Polvere di stelle camuffa Stardust ai microfoni dell’Eiar e, insieme, Polvere di stelle e Stardust camuffano questo sentimento che era di languore, d’abbandono, di voglia di chiudere gli occhi, di conato d’obnubilamento in attesa che il vecchio padrone sgombrasse e il nuovo padrone si decidesse ad arrivare.

Alberto Sordi, che è straordinariamente efficace come interprete armistiziale, ovvero come italiano medio smarrito nel 1943, ripete in Polvere di stelle la riuscita di Tutti a casa. Gli avvenimenti sono gli stessi, ma, evidentemente, Alberto sordi è più nel vero ora che rettifica la portata del personaggio principale dalla faccia paciosa.

Oreste Del Buono, L’Europeo

Biglietti e abbonamenti – I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati: on line al sito www.comune.bobbio.pc.it oppure a Bobbio presso l’ufficio IAT (Piazza San Francesco) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 tutti i giorni dall’inizio festival; le sere delle proiezioni anche dalle 19.30 alle 21.30 presso chiostro di San Colombano, piazza Santa Fara.