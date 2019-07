Bobbio Film Festival 2019 – Il primo re

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Sabato 3 agosto

Il primo re

Italia, Belgio 2018

Regia: Matteo Rovere

Sceneggiatura: Filippo Gravino, Francesca Manieri, Matteo Rovere con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione

Fotografia: Daniele Ciprì

Montaggio: Gianni Vezzosi

Scenografia: Tonino Zera

Costumi: Valentina Taviani

Musica: Andrea Farri

Durata: 127 minuti

Distribuzione: 01 Distribution

Ospite della serata: l’attore Alessandro Borghi

La trama

I fratelli Romolo e Remo, soli e in grado di contare l’uno nella forza dell’altro, si muovono in un mondo remoto e ostile sfidando il volere irriducibile degli Dei. Dal sangue versato nascerà una città, Roma, all’origine del più grande impero della Storia. Il loro è un legame saldo, intrepido, destinato ad alimentare la leggenda. Un incipit da kolossal, estremamente verosimile, totalizzante.

L’atteso film da quasi nove milioni di euro di budget, diretto da un coraggioso giovane innovatore come Matteo Rovere (Veloce come il vento), ha una partenza sprint da impallidire. Altro cinema rispetto a tinelli e commedie della tradizione, altra roba rispetto ai fellinismi d’esportazione per gli Oscar. La voglia di stupire e sconvolgere, di mostrarsi americani a Roma, è vulgata industriale nuova e stimolante per tutti. Insomma visivamente il risultato è notevole.

Una ri-creazione verista, tattile, violenta di un’epoca storica che nel passato, magari di qualche peplum d’annata, si era contraddistinta giusto per sandalini comodi e pugnali di plastica con la partecipazione naif delle star di Hollywood. Affascinante è anche l’immersione nella foresta, tutta luci naturali (fotografia di Daniele Ciprì) per il manipolo in fuga.

Il primo re, oltre al discorso fondativo della leggenda della nascita di Roma, curioso espediente drammaturgico ai confini del fantasy più che dalla storia al cinema, prova a fondare anche un linguaggio autonomo rispetto al milieu linguistico dell’industria del cinema italiano.

Il proto latino con relativi sottotitoli sono una scelta che ha più di un debito con altri prodotti del settore (vedi il maya yucateco in Apocalypto o l’aramaico de La Passione di Cristo) ma il risultato di straniamento culturale vale l’azzardo. Stesso discorso per questo necessario scioglimento delle acque nell’ambito dell’action adventure.

Davide Turrini, Il Fatto Quotidiano

