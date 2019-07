Bobbio Film Festival 2019 – Sulla mia pelle

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Domenica 4 agosto

Sulla mia pelle

Italia 2018

Regia: Alessio Cremonini

Sceneggiatura: Lisa Nur Sultan, Alessio Cremonini con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora

Fotografia: Matteo Cocco

Montaggio: Chiara Vullo

Scenografia: Roberto De Angelis

Costumi: Stefano Giovani

Musica: Mokadelic

Durata: 100 minuti

Distribuzione: Lucky Red, Netflix

Ospiti della serata: il regista Alessio Cremonini e l’attore Alessandro Borghi

La trama

Stefano Cucchi ha appena trentun anni quando muore all’ospedale Sandro Pertini di Roma, mentre è in stato di detenzione. Dopo l’arresto, trascorre la sua ultima settimana di vita tra procedure incomprensibili, violenze e abusi. Una settimana che cambia anche la vita della sua famiglia che non riesce a vederlo, se non da morto, e che cerca invano di capire.

L’impatto della denuncia che segue una linea politico-indiziaria, offrendosi come strumento interpretativo e di supporto persino sul fronte giudiziario, comporta un viaggio in un incubo reale fatto di soprusi, reticenze, burocrazia, norme vessatorie e legalità calpestata, assume da subito una valenza da “cronaca di una morte annunciata”, tra le sbarre.

Potrebbe essere addirittura un film di fantascienza, ovviamente distopica. Un’allucinazione futuristica. Invece siamo in Italia, quella di appena nove anni fa, al cospetto dell’oggi in cui si reclama l’ordine e non si riflette su quanto esso debba andare di pari passo con la giustizia umana, la libertà, il diritto. L’interpretazione mimetica impressionante di Alessandro Borghi, fisicamente trasformato, è l’oggetto costante dell’inquadratura orizzontale, calibrata per ospitare il corpo straziato e infermo.

Il formato oblungo del Cinemascope, secondo Fritz Lang, era fatto apposta per inquadrare serpenti e funerale. In Sulla mia pelle non ci sono serpenti, ma funerali. Tutto il film ospita cioè il corpo del protagonista già condannato alla posizione orizzontale, come se lo spazio visivo concesso fosse il perimetro di una bara funebre.

Inevitabili perciò i rimandi pittorici al Cristo morto di Andrea Mantegna, quindi a Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini e Salvatore Giuliano di Francesco Rosi e al fitto indotto cinematografico in cui si piangono i morti attraverso questo riferimento pittorico costante, diuturno, emblematico, simile ad un codice cifrato che restituisce intatta la misura dello sdegno, della pietà, del disagio civile.

Anton Giulio Mancino, Nocturno

Biglietti e abbonamenti – I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati: on line al sito www.comune.bobbio.pc.it oppure a Bobbio presso l’ufficio IAT (Piazza San Francesco) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 tutti i giorni dall’inizio festival; le sere delle proiezioni anche dalle 19.30 alle 21.30 presso chiostro di San Colombano, piazza Santa Fara.