Bobbio Film Festival 2019 – Il traditore

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Sabato 27 luglio

Il traditore

Italia, Francia, Germania,

Brasile 2019

Regia: Marco Bellocchio

Sceneggiatura: Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo con Francesco La Licata con Pierfrancesco Favino, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio

Fotografia: Vladan Radovic

Montaggio: Francesca Calvelli

Scenografia: Andrea Castorina

Costumi: Daria Calvelli

Musica: Nicola Piovani

Durata: 148 minuti

Distribuzione: 01 Distribution

Ospiti della serata: il regista Marco Bellocchio, l’attore Pierfrancesco Favino, i produttori Beppe Caschetto, Paolo Del Brocco, Simone Gattoni

La trama

All’inizio degli anni Ottanta, profilandosi la guerra tra le vecchie famiglie della mafia palermitane e Totò Riina capo dei corleonesi per il controllo sul traffico di droga, Tommaso Buscetta, soprannominato il “boss dei due mondi”, lascia la Sicilia per occuparsi dei suoi affari in Brasile lasciando i figli Antonio e Benedetto.

Gli emissari di Riina si accaniscono su costoro come su parenti e mafiosi avversari. A Buscetta non resta che parlare con il giudice Falcone, quindi collaborare con la giustizia, pur dichiarando di non essere un “pentito”. Fatto sta che per il codice d’onore mafioso questa scelta costituisce un“tradimento”. Nell’incipit del film la simulazione di una pace recuperata in extremis cela l’avvio, di lì a poco, dell’inesorabile mattanza sillabata dal progressivo scorrere in sovraimpressione di numeri che offrono un’unica indicazione ugualmente scenica, l’unica possibile, in perfetta sintonia con le didascalie relative ai luoghi e alle date dei delitti.

La cronologia, collegata alla geografia e topografia della conta inesorabile e inarrestabile dei morti, scandisce lo sterminio come in ambito drammaturgico la suddivisione in atti, parti e scene cadenza il procedimento spettacolare. I morti sono morti, la somma che li riguarda cresce a livello esponenziale. Anche piangerli fa parte del rituale, della scena, appunto, che si ripete, replica dopo replica. Sin dal principio il“teatro” è la chiave di volta del meccanismo scenico e conoscitivo

L’asse portante del divenire. Un divenire narrativo, storico, giudiziario, politico assai appariscente e sfrontato, drammatico e melodrammatico a un tempo, debordante di personaggi istrionici e situazioni sbalorditive. Il giro di vite, anzi di morti, è talmente risaputo che l’indagine si concentra sul conguaglio funebre di una storia altrimenti troppo nota. Donde la necessità ne Il traditore,che consente a Bellocchio di recuperare la Sicilia “manzoniana” provocatoriamente“mafiosa” de Il regista di matrimoni,di spingersi oltre.

Oltre l’evidenza probatoria, prediligendo ben altro genere di “prove”. Se il cinema ela televisione, bene o male sul caso Buscetta hanno già dato, se ne sono bene o male occupati, non resta che restituire all’insieme un tocco, un ritmo, un andamento recitativo.

Anton Giulio Mancino, Cineforum

Biglietti e abbonamenti – I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati: on line al sito www.comune.bobbio.pc.it oppure a Bobbio presso l’ufficio IAT (Piazza San Francesco) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 tutti i giorni dall’inizio festival; le sere delle proiezioni anche dalle 19.30 alle 21.30 presso chiostro di San Colombano, piazza Santa Fara.