Bobbio Film Festival 2019 – Tutte le mie notti

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Martedì 30 luglio

Tutte le mie notti

Italia 2018

Regia: Manfredi Lucibello

Sceneggiatura: Manfredi Lucibello, Andrea Paolo Massara con Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli, Alessio Boni

Fotografia: Gianluca Palma

Montaggio: Paolo Cottignola

Scenografia: Noemi Marchica

Costumi: Margherita Zanobelli

Musica: Yakamoto Kotzuga

Durata: 81 minuti

Distribuzione: 102 Distribution

Ospiti della serata: il regista Manfredi Lucibello, l’attrice Barbora Bobulova, i produttori Manetti Bros e Carlo Macchitella

La trama – Nelle strade deserte di una cittadina di mare, l’incontro in una notte autunnale tra la diciassettenne Sara, in fuga da un pericolo, e la quarantenne Veronica offre loro un’improvvisa e inimmaginabile occasione di cambiamento delle rispettive vite. Dal groviglio fatto di segreti, bugie, paure, poco per volta emergeranno verità,prima che giunga l’alba.

L’esordio nel lungometraggio di finzione del fiorentino Manfredi Lucibello si muove nel segno del cinema di genere. Un esordio che, nato sotto l’egida dei fratelli Manetti (qui produttori) sfrutta l’unità di tempo e di luogo per imbastire un atipico ed essenziale thriller. Proprio l’essenzialità narrativa è la cifra stilistica principale del film che muove da uno spunto semplice, diremmo scarnificato, che chiamalo spettatore ad assistere a una vicenda in cui ha pochissimi punti di riferimento.

Il film si giova di una struttura thriller che viene dipanata in un racconto – volutamente – immobilizzato, affidata ai dialoghi e al lento svelamento dei personaggi, a un “noir dell’anima” le cui conseguenze non risultano meno profonde e durature delle declinazioni più fisiche del genere. La sceneggiatura volge a proprio favore l’essenzialità del racconto, facendo scaturire la tensione dalle cangianti e ambigue interazioni tra le due donne, e utilizzando in chiave simbolica le luci, le ombre e gli spazi della villa che è teatro della storia.

In questo senso, la regia accetta senza timore il rischio di scivolare nel formalismo, facendo frequente uso di filtri cromatici e specchi,alludendo a ciò che non viene mostrato tramite il rimando quasi onirico, suggerito indirettamente dal luogo che ne è stato testimone. Riflettendo anche, come nello specchio infranto che appare in una sequenza, una personalità “liquida” e in evoluzione come quella della protagonista; unitamente a quella, solo apparentemente più strutturata, della sua carceriera/compagna col volto di Barbara Bobulova.

Marco Minniti, www.quinlan.it

Biglietti e abbonamenti – I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati: on line al sito www.comune.bobbio.pc.it oppure a Bobbio presso l’ufficio IAT (Piazza San Francesco) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 tutti i giorni dall’inizio festival; le sere delle proiezioni anche dalle 19.30 alle 21.30 presso chiostro di San Colombano, piazza Santa Fara.