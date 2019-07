Bobbio Film Festival 2019 – Un giorno all’improvviso

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival: giunto alla ventitreesima edizione, la rassegna conferma l’alto profilo della propria offerta culturale.

Appuntamento dal 27 luglio al 10 agosto presso il Chiostro di San Colombano con tredici serate all’insegna del miglior cinema; ci saranno come da tradizione ospiti prestigiosi che incontreranno il pubblico nel momento del confronto post-proiezione: registi, attori e produttori converseranno in un dibattito moderato dai critici cinematografici Enrico Magrelli, Anton Giulio Mancino, Giona Nazzaro.

Lunedì 29 luglio

Un giorno all’improvviso

Italia 2018

Regia: Ciro D’Emilio

Sceneggiatura: Cosimo Calamini, Ciro D’Emilio con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo

Fotografia: Salvatore Landi, Montaggio Gianluca Scarpa

Scenografia: Antonella Di Martino

Costumi: Rossella Aprea

Musica: Bruno Falanga

Durata: 88 minuti

Distribuzione: Nomad Enterteinment

Ospiti della serata: il regista Ciro D’Emilio e l’attrice Anna Foglietta

La trama

Il diciassettenne Antonio si divide tra la pompa di benzina, il campo di calcio e lo spazio familiare che condivide con sua madre, la problematica Miriam. Solo sul campo da calcio Antonio può pensare a se stesso, agli amici Peppe e Stefano, quindi al suo avvenire. Michele, un talent scout, crede in lui e gli offre una chance: la Primavera del Parma Calcio.

Come l’omonimo coro reso famoso dai tifosi del Napoli, Un Giorno all’Improvviso racconta una storia di amore incondizionato e di fedeltà dove il calcio rappresenta la speranza di una vita migliore. Tutto questo è raccontato con una schiettezza che non cede a lusinghe nemmeno nel mostrare il mondo del calcio.

L’opportunità per il nostro protagonista non è quella del glamour o dei soldi, ma di un riscatto sociale e di vita: la prova che qualcosa può andare bene anche per questa sgangherata coppia di madre e figlio, il sogno di cancellare dalla mente di Miriam tutta la sua sofferenza. Opera prima di Ciro D’Emilio, è un film intenso e doloroso che con un’ottima recitazione affronta lucidamente il tema della malattia mentale. D’Emilio ha detto di essersi ispirato a Sweet Sixteen di Ken Loach per affrontare il difficile rapporto tra madre e figlio adolescente.

Di affine all’opera di Loach in Un giorno all’improvviso c’è anche il tono essenziale, l’intensità degli interpreti e un pessimismo che non cancella la profondità dei sentimenti. La Campania come la Scozia o l’Inghilterra del Nord, perché quella che racconta D’Emilio è una storia universale che parla di disperazione, amore e di un successo che senza affetti perde tutto il proprio significato.

Costanza Morabito, www.cinematografo.it

Biglietti e abbonamenti – I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati: on line al sito www.comune.bobbio.pc.it oppure a Bobbio presso l’ufficio IAT (Piazza San Francesco) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 tutti i giorni dall’inizio festival; le sere delle proiezioni anche dalle 19.30 alle 21.30 presso chiostro di San Colombano, piazza Santa Fara.