Visto l’ottimo riscontro dell’appuntamento “Bobbio misteriosa” (18 Agosto) l’organizzazione ha previsto una replica domenica 25 Agosto, per accontentare le numerose richieste. L’itinerario inserito in “Piacenza da Scoprire”, la rassegna nata dalla collaborazione tra Kronos – Museo della Cattedrale e Cooltour s.c., prevede un tour dedicato alla città di Bobbio e ai suoi misteri. «Bobbio misteriosa», partirà alle 10:30 condurrà nel cuore di questo gioiello della Val Trebbia.

Conosciuta nel mondo per l’importanza del suo scriptorium e la figura di S. Colombano, Bobbio conserva intatti, nonostante i secoli, ancora diversi misteri irrisolti che attendono una risposta. Come intrepidi Sherlock Holmes, cercheremo di fare luce su queste leggende, dove il sacro incontra il profano, la paura la speranza, il miracolo la superstizione.