Nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Bon Jovi From – Encore Nights, il film concerto distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, Rockol.it, MYMovies.it di una delle band che ha scritto la storia rock. La “Rock & Roll – Hall of Fame band” dei Bon Jovi, Encore Nights e Trafalgar Releasing annunciano una nuova esclusiva esperienza cinematografica e musicale per le sale di tutto il mondo: dopo le date del tour cancellate a causa dell’emergenza sanitaria, questi leggendari performer volevano raggiungere i loro fan in tutto il mondo regalando loro un assaggio di ciò che potranno aspettarsi dal ritorno della musica dal vivo.

I Bon Jovi porteranno sul grande schermo tutta l’energia dei loro live dal palco del Paramount Theatre nello stato del New Jersey, patria di Jon Bon Jovi. La band proporrà i più grandi classici di tutti i tempi da “You Give Love A Bad Name”, “It’s My Life”, “Wanted Dead Or Alive” e “Bad Medicine” fino a “Livin ‘On A Prayer”. Verranno inoltre presentate anche alcune nuove canzoni del quindicesimo album di studio del 2020, che ha già riscosso un enorme successo.

