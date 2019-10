Borgo Faxhall – Mercatino del Borgo

Sabato 2 novembre torna dalle 8,30 alle 18 il Mercatino del Borgo, l’unico mercatino al coperto che si svolge ogni primo sabato e – per il 2019 – ogni quinta domenica del mese alla Galleria Commerciale Borgo FaxHall in piazzale Marconi 37. Oggettistica, abiti vintage, collezionismo, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Sempre sabato nuovo appuntamento con Torneo Pauper Magic Eternal League. Il ritrovo è per le 14.30 a Magic Planet. Il formato è Pauper real amatorial lista richiesta. Il torneo si svolgerà con formula svizzera secca senza playoff. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione. Premi in buoni acquisto spendibili presso Magic Planet: carte, giochi, accessori e tutto quello che cerchi per il tuo divertimento.