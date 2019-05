Burraco benefico pro Croce Rossa

Domenica 26 maggio, con inizio dalle ore 14,30, l’Area Sociale della Croce Rossa Italiana di Piacenza, organizza l’annuale Burraco Benefico.

Anche quest’anno la sede sarà prestigiosa: la ex chiesa di S.Agostino (Stradone Farnese 33 – Piacenza), grazie alla collaborazione con Volumnia di Enrica Demicheli. In considerazione delle finalità benefiche dell’evento (aiuto alle famiglie con minori in difficoltà) il Comitato di Croce Rossa Italiana auspica la più ampia partecipazione di amici e sostenitori.