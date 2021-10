Sabato 9 ottobre

CACCIA AI TESORI DELLA NATURA

Ritrovo alle ore 15 a San Giorgio nel parcheggio dietro la Chiesa in via Conciliazione (durata: 2 ore circa)

Un facile percorso e un grande gioco di orientamento per famiglie, in collaborazione con NureChero (Iat Valnure, cui aderisce per il servizio turistico anche il Comune di San Giorgio Piacentino) e con ‘I Calcaterra’, alla ricerca delle meraviglie della natura, imparando a conoscere angoli segreti lungo il torrente Nure.

Per informazioni e iscrizione (obbligatoria) contattare il n. 329.8507198 o scrivere alla mail a.guraldo@icalcaterragae.com ENTRO venerdì 8 ottobre alle ore 18. Per tutti i dettagli è anche possibile visitare il seguente link Facebook: https://facebook.com/events/s/caccia-ai-tesori-della-natura/565529771263325/