Per la rassegna «Natale ad Arte», giovedì 26 dicembre 2019 arriva un nuovo laboratorio didattico del Museo Kronos: «Caccia al tesoro di Natale».

Alle ore 16 attraverso i luoghi più o meno segreti della Cattedrale e la decifrazione di misteriosi messaggi, enigmi e giochi e filastrocche, arriveremo a svelare il mistero più curioso di queste feste: dove è finito e, soprattutto, cos’è il tesoro di Natale custodito in Duomo. L’evento richiede il pagamento di un contributo di partecipazione. Ritrovo presso il Salone polifunzionale della Cattedrale – Sala didattica (ingresso: Chiostri del Duomo, fianco destro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:45 per il versamento della quota. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa.

Il laboratorio nasce dalla consolidata collaborazione tra il Museo Kronos e CoolTour s.c. e fa parte del programma di eventi natalizi di cui si può prendere visione sull’apposita brochure disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com.La prenotazione va effettuata entro le ore 12 di giovedì 26. Gli organizzatori si riservano di non attivare il laboratorio qualora non si raggiunga il numero minimo di prenotazioni.