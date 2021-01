Caffè Letterario del liceo Gioia – “Il diritto di essere se stessi. Diritto e diritti di genere”

Anche quest’anno il liceo Gioia di Piacenza organizza un ciclo di incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza, tradizionalmente ospitati all’interno del Caffè letterario. In considerazione della situazione sanitaria, l’iniziativa si svolgerà completamente on line e prevede 6 incontri legati al tema “Diritti e doveri in tempo di pandemia”. Un argomento quanto mai attuale, affrontato con la guida di esperti di risonanza nazionale.

Data la rilevanza dell’argomento, il percorso trova collocazione all’interno di “conCittadini”, il progetto di cittadinanza attiva dell’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna. Per la partecipazione sarà sufficiente collegarsi attraverso un link alla piattaforma Teams del liceo Gioia.

12 marzo 2021 – ore 15, al link https://bit.ly/2KezWCL

Il diritto di essere se stessi. Diritto e diritti di genere

Gianmarco Negri, sindaco e avvocato

IL CALENDARIO COMPLETO