Cai Piacenza – Sci a Bormio

Terza uscita della stagione orientata verso un’altra tappa del circuito di Coppa del mondo di sci: Bormio quest’anno ha ospitato ben 3 gare.

Il paese, situato all’interno del parco nazionale dello Stelvio, offre ai turisti scorci suggestivi con la sua Torre delle Ore nella piazza del Kuerc o in Piazza Cavour con i suoi edifici storici. D’obbligo un assaggio dell’amaro Braulio tipico della Valtellina, mentre le note terme sono a pochi km dalle piste.

Attrezzatura e materiale personale – Abbigliamento specifico per lo sci da discesa + sci e scarponi (sci e scarponi si possono eventualmente prendere in affitto in loco) Il costo dello skipass adulto per Bormio (50 km di piste) è di € 42

Costo: 28 € – comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc… ; per i non soci sovrapprezzo di € 7,00 al giorno per la quota assicurativa

Termine iscrizione: 28 gennaio

Info: www.caipiacenza.it/sci-alpino/eventi/bormio