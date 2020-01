Cai Piacenza – Sci di fondo a Brusson

Rinomato centro sciistico per la disciplina dello sci nordico, Brusson è sede di competizioni internazionali di primo livello. Le piste per lo sci di fondo si snodano lungo il corso del torrente Evançon da Arcesaz sino ad Extrepieraz, transitando per la solare piana di Vollon. Nel complesso tra Brusson e Estoul sono disponibili trenta chilometri di piste.

Attrezzatura e materiale personale – Possibilità di noleggio sci, bastoncini e scarpe in loco. Disponibilità di spogliatoi. Scuola di sci.

Costo – 28 € – comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc… ; per i non soci sovrapprezzo di € 7,00 al giorno per la quota assicurativa

Temine iscrizione: 21/01/2020

Info: http://www.caipiacenza.it/sci-di-fondo/eventi/brusson