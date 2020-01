Cai Piacenza – Sci di fondo a Cogne

Tra l’ampio e luminoso prato di Sant’Orso e i nordici boschi di conifere e di betulle, ecco la regina valdostana dello sci di fondo: Cogne.

Le lunghe piste disponibili si snodano sotto le cime della Grivola e del Gran Paradiso, per una lunghezza di 80 km, spaziando tra i villaggi di Epinel, Lillaz e Valnontey, proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Costo: 28 € – comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc…; per i non soci sovrapprezzo di € 7 al giorno per la quota assicurativa

Termine iscrizione: 04/02/2020

INFO: https://www.caipiacenza.it/sci-di-fondo/eventi/cogne