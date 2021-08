Da sabato 7 agosto a martedì 10 agosto alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC) c’è Calici di Stelle, promossa dall’associazione Città del Vino, anche nel 2021 riporta a Castell’Arquato il piacere di stare insieme, gustare un calice di vino, sperimentare attività e gusti diversi dal solito.

Il 7, Pic Nic errante in vigna, dalle 10.45 alle 16, accompagnati da una guida escursionistica, ci si inoltra per 5 km sulle colline alla ricerca di bei paesaggi, buon cibo e ottimo vino. Ad ogni tappa una pietanza! Alle 21.00 – 23, informale e simpatica chiacchierata sul vino Monterosso in Piazza Municipio. I partecipanti potranno degustare 3 vini Monterosso Val d’Arda, accompagnati da prodotti tipici. Alle 22, Il Cielo in Terrazza, osservazione guidata della volta celeste dalla terrazza della Biblioteca Comunale a cura dell’astronomo Michele Cifalinò. Durante la serata i Ristoratori del Borgo proporranno menù a tema e degustazioni.

Domenica 8 e .lunedì 9 agosto percorsi in vigna e visite e degustazioni nelle cantine del territorio. Il 10 agosto, dalle 19 alle 23, al via la tradizionale rassegna delle cantine nella parte monumentale di Castell’Arquato. Potrete, acquistando il calice personalizzato, degustare i vini di alcune delle migliori cantine del territorio e della provincia di Piacenza. Nel frattempo i ristoranti, i bar e le botteghe gastronomiche del borgo, prepareranno dei menù a tema. Apertura notturna della Rocca Viscontea e intrattenimento musicale (Carmen Bicchierai) 21.00 – 23.30.

Ingressi contingentati. Visita guidata notturna al borgo e brindisi al Museo Geologico alle 21.30. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it