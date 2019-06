Caminata Sound Festival

Una lunga serata tra piatti piacentini e tanta musica da ballare. Dopo il successo della scorsa edizione, a mettere su i dischi, ancora Francesco Vaccari Dj. Dalle 19:30 Apertura Stand Gastronomici con tante prelibatezze. Dalle 22 si balla.

Location d’eccezione, l’antico borgo medievale di Caminata in Alta Val Tidone (Area Campo Giochi), con le sue case in sasso, i fiori alle finestre e negli orti. Scorci pittoreschi e cura nei particolari che incantano. Una serata di inizio estate per assaporare l’atmosfera accogliente e divertirsi con musica Revival. Molto apprezzata per gli amanti degli anni d’oro della musica pop e tutti quei generi musicali derivati che si sono sviluppati proprio negli anni 70, 80 e 90.

La serata di musica Revival è molto intensa e carica di emozione, grazie al deejay set live di Francesco Vaccari, che con i quarant’anni di carriera è un testimone di quei decenni.