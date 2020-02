My joy Piacenza prodotti alla canapa organizza mercoledì 18 marzo alle ore 20 presso la sala meeting del Hotel Idea di Piacenza (Via Emilia Pavese, 114) un evento informativo sulla canapa.

Sarà ospite Matteo Gracis, uno dei migliori esperti di canapa, nonché direttore della rivista Dolce Vita Magazine e autore del libro canapa una storia incredibile. “Durante la serata – spiegano gli organizzatori della serata – ripercorreremo insieme la storia di questa miracolosa pianta, spiegheremo perché è diventata vittima del proibizionismo soprattutto in Italia e mostreremo tutti i suoi benefici per la salute. Ed infine per deliziare i partecipanti potrete degustare degli assaggi di prodotti tipici a base di canapa”.