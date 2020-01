\"CantiAmo\", 1° Rassegna Corale

Sabato 1 febbraio nella Chiesa di San Giovanni Battista a Vigolo Marchese è in programma alle 20.30 CantiAmo, concerto benefico a sostegno del progetto “1 ora in più” volto a raccogliere fondi per finanziare le cure terapeutiche di bambini piacentini.

I cori parrocchiali protagonisti della sera alieteranno il pubblico proponendo canto liturgici propri del loro repertorio.

Parteciperanno: Coro S.Maria Assunta di Castell’Arquato, Coro di San Polo, Coro di Carpaneto, Coro Gruppo Migranti di Fiorenzuola, Coro Santa Franca, Coro dell’Eremo, Coro Quintessenza di Vigolo con il coro dei bambini.

E con la partecipazione straordinaria del soprano Virginia Barchi accompagnata dal M. Roberto Sidoli