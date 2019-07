Capodanno al Castello di Rivalta

La serata più lunga dell’anno prevede un programma ricco e articolato adatto a ogni esigenza. Il Borgo e il Castello sono pronti ad accogliervi per festeggiare il Capodanno 2019 con differenti proposte con budget diversi adatti a tutte le esigenze.

Concerto Gospel – La serata sarà aperta alle 19:30 dal tradizionale concerto gratuito nella Chiesa di S. Martino. I canti natalizi e il coro gospel vi immergeranno in un’atmosfera unica e suggestiva, aprendo le porte ad una serata indimenticabile.

CENONE DI CAPODANNO – La serata proseguirà con il tipico Cenone di Capodanno. Potrete scegliere fra diverse location:

Foresteria del Castello – Location unica e suggestiva inserita all’interno del parco del Castello di Rivalta, darà la possibilità di cenare romanticamente in due oppure di festeggiare in compagnia di altri ospiti. La cena avrà inizio alle ore 20.30. Il costo varia a seconda dell’opzione scelta: nel caso in cui si scelga di cenare in tavoli da 10/12 persone il prezzo sarà di 140 euro a persona (se si effettua una prenotazione per un numero inferiore di persone sarete comunque al tavolo con altri ospiti). Nel caso in cui, invece, si scelga di cenare in tavoli esclusivi da due il costo è di 150 euro a persona. Dopo la mezzanotte i festeggiamenti proseguiranno con musica dal vivo e Dj.

Taverna del Borgo – Situata all’interno del borgo di Rivalta, a pochi passi dal Castello, questa location offre un contesto più informale, particolarmente adatto a gruppi e famiglie. La cena sarà divisa in due turni: primo turno dalle 19.00 alle 20.30, secondo turno dalle 21.00 alle 22.30. Il costo della cena è di 49,00 euro per gli adulti e di 39,00 euro per i bambini. Cenerete in tavoli da otto persone (in caso di prenotazioni con numero inferiore di persone sarete comunque al tavolo con altri ospiti).

Avventura in castello. Tour con animazione – Nella suggestiva location del Castello di Rivalta sarete coinvolti in una magica avventura alla scoperta di leggende e personaggi fantastici. Il tour, della durata di circa 1 ora, si svolgerà a gruppi in partenza ad intervalli di 15 minuti a partire dalle ore 21.30. Alle 23.30 la festa si sposterà nel borgo, in compagnia degli animatori; a seguire si continuerà la serata con la lotteria, la distribuzione di bevande e panettone e si concluderà con i magici palloncini dei desideri.

Il costo del tour animato è di 25,00 euro per gli adulti e di 15,00 euro per bambini dai tre ai dodici anni. La tariffa include l’animazione, la lotteria, le bevande, il panettone e anche la visita storica al castello che potrà essere effettuata durante il 2019.

Visite Storiche Guidate – Nella festosa atmosfera della notte di Capodanno avrete la possibilità di immergervi nella storia, nella bellezza e nella cultura che caratterizzano il Castello di Rivalta. Le visite guidate inizieranno alle ore 18.00, per proseguire poi con i seguenti orari: 21.00, 22.30, 22.45.Ultima visita alle ore 00.30. Il costo è di 20,00 euro a persona, comprensivo del brindisi di mezzanotte. Solo la visita delle ore 22.30, con suggestiva visione dei fuochi d’artificio dalla torre, ha un prezzo di 30,00 euro a persona (brindisi incluso).

Pernottamento in Hotel Torre di San Martino – E’ possibile soggiornare all’interno del suggestivo Borgo del Castello di Rivalta, presso l’Hotel Torre di San Martino. Si accettano prenotazione per un numero minimo di 2 notti.

Programma

19:30 concerto gospel gratuito presso la Chiesa di San Martino

Foresteria

20:30 inizio cena Foresteria, che poi continuerà con musica dal vivo e dj.

Taverna del Borgo

19:00 – 20:30 cena Taverna del Borgo (primo turno)

21:00 – 22:30 cena Taverna del Borgo (secondo turno)

Tour con animazione “Avventura in Castello”

21:30 inizio tour con animazione (partenza gruppi a intervalli di 15 minuti, durata 1 ora)

23:30 festa nel borgo in compagnia degli animatori, lotteria, distribuzione di bevande e panettone, palloncini dei desideri

Visite guidate storiche

Partenza visite guidate storiche: 18:00, 21:00, 22:30, 22:45; 00:30

La visita delle 22:30 comprende la visione dei fuochi d’artificio dalla torre e brindisi.

COSTO DELLA MANIFESTAZIONE:

Concerto gospel Chiesa di San Martino: gratuito

Cena Taverna del Borgo: 49,00 euro per gli adulti, 39,00 euro per i bambini

Cena Foresteria: 140 euro in tavoli da 10/12 persone, 150 in tavoli riservati da due

Visita guidata storica: euro 20,00, euro 30,00 per la visita delle 22:30 con visione fuochi d’artificio dalla torre e brindisi di mezzanotte.

Tour con animazione: 25,00 euro per gli adulti, 15,00 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni.

SIA PER LA CENA SIA PER LE VISITE GUIDATE E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE.

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni

Per info e prenotazione cenone di Capodanno (Foresteria e Taverna del Borgo):

320 5559967

prenotazioni@castellodirivalta.it

Per info e prenotazione tour animato e visite guidate storiche:

3666935622

info@castellodirivalta.it

Per info e prenotazione hotel Torre di San Martino:

0523972002

info@hoteltorredisanmartino.it

www.hoteltorredisanmartino.it