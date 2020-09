VALENTINA FURIAN | CARI CANI

17 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020

UNA, via Sant’Antonino 33, Piacenza



UNA è lieta di presentare cari cani, mostra personale di Valentina Furian (*1989, Venezia). Immerso nella semioscurità e illuminato da una soffusa luce rossa, lo spazio della galleria è abitato da cani. Gli animali si rivelano nella loro forma ancestrale di lupi, trasformandosi da “migliori amici dell’uomo” a bestie temibili. Le figure canine, siano esse riprodotte attraverso disegni a vetrofania, fotografie o video, appaiono tese e aggressive, lontane dalla loro consueta forma addomesticata.Un’allarmante cave canem ci attende alla soglia, sembra quasi invitarci a non oltrepassarla. All’interno, incontriamo 55, un video che riporta la figura di un cane, immerso nel buio, che abbaia a qualcosa che sta andando a fuoco. Non è chiaro quale sia l’oggetto della sua angoscia ma, in qualche modo, diventa anche la nostra. Ritroviamo lo stesso cane in due fotografie in cui il bagliore del fuoco mostra i denti digrignati in un ringhio ostile.

Proseguendo la ricerca dell’artista sul rapporto tra realtà e finzione, tra uomo, natura e mondo animale, cari cani riflette sullo stato di addomesticamento come forma di controllo. L’uomo è apparentemente assente dall’installazione ma ne è partecipe a tutti gli effetti. Attraverso la luce, infatti, strumento-chiave nel lavoro di Furian, viene evocata la presenza umana e viene dato accesso alla conoscenza: la luce rossa del fuoco, elemento che definisce lo scarto tra tecnica umana e istinto animale, permette di renderci testimoni di quello che accade e possibili protagonisti nell’oscurità notturna.

opening: Sabato 17 Ottobre 15:00 – 20:00

mostra: 17 Ottobre 2020 – 31 Dicembre 2020

orari: martedì – venerdì 16.00 – 19:00 | sabato 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00

+ su appuntamento