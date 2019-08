“Carlo Alberto Dalla Chiesa e le altre vittime di settembre”

“Morire per mantenere la dignità di un intero Paese”: è questo il filo conduttore che l’associazione 100×100 in Movimento ha scelto per ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e le altre vittime di cui ricorre, nel mese di settembre, il tragico anniversario della morte per mano della criminalità organizzata.

L’appuntamento è per martedì 3, alle 21, presso la Biblioteca di strada dell’Infrangibile. Nell’occasione, si approfondirà la situazione delle infiltrazioni mafiose in Emilia e verrà proiettato anche un documentario, per raccontare le “storie di schiene dritte in un Paese in guerra contro il potere mafioso”.