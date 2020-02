Carnevale a Borgonovo – Veglioncino mascherato

I festeggiamenti del Carnevale sbarcano a Borgonovo Val Tidone con due appuntamenti che sono ormai entrati nel cuore dei borgonovesi e non solo. Gli eventi carnevaleschi sono organizzati dalla Pro Loco di Borgonovo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del Gruppo AVIS.

Domenica 23 febbraio dalle 14.30 andrà in scena il Veglioncino Mascherato dedicato ai più piccoli al Teatro Capitol di Borgonovo: previsti regali per tutte le maschere iscritte e premi per le più originali. La giornata sarà allietata dall’intrattenimento di Music&Party Eventi.