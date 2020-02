Carnevale in Castello

Un borgo incantato, popolato da creature fantastiche vi aspetta per un Carnevale speciale, domenica 23 Febbraio!

Il Castellano farà un tour dedicato,

in cui racconterà storie di questo luogo incantato.

Vestiti da animali, supereroi o burattini,

non importa, purchè siate bambini!

Ma attenti agli scherzi:

sguardo alto e occhi ben aperti!

Portate fantasia e voglia di partecipare:

il tour del castello sta per cominciare!

PROGRAMMA COMPLETO

– Mattino: visita guidata al castello con partenza alle ore 11:30 (della durata di 1h30)

– Pranzo libero: possibilità di prenotare presso i ristoranti del Borgo: Antica Locanda del Falco, Ristorante la Rocchetta (menù alla carta) o presso il Bistrot “Caffè di Rivalta”.

– Pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 15:00 o ore 16:00 (della durata di 1h). Adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni

– Possibilità di merenda presso il Bistrot “Caffè di Rivalta”. (non incluso nel prezzo)

Tariffe (pranzo escluso):

Visita guidata e tour con animazione: 20,00 euro adulti e 15,00 euro bambini (dai 3 ai 12 anni)

Solo tour con animazione pomeridiano: 10,00 euro adulti e 8,00 euro bambini (dai 3 ai 12 anni)

Durante le attività i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria 366 6935622 | info@castellodirivalta.it

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia e previo raggiungimento di numero 20 bambini (min).