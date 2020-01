SABATO 22 FEBBRAIO

CARNEVALE MEDIEVALE – visita guidata tematica ore 17.30

La visita guidata alla Rocca Viscontea di si arricchisce di curiosità storiche sulla festa di Carnevale.

Il termine Carnevale deriverebbe dal latino “carnem levare” ovvero “togliere la carne”, e indicava il banchetto che si teneva il martedì grasso, ovvero l’ultimo giorno di Carnevale, prima del periodo di quaresima, tempo di digiuno e purificazione in attesa della Pasqua. Nell’antica Roma però si celebrava in quel periodo la fertilità della terra che, dopo il torpore invernale, tornava a rivivere e nutrire uomini e animali. Dai Saturnalia alle Feste dei Pazzi dove l’ordine e le classi sociali venivano per un giorno sovvertiti, una piccola storia della festa più allegra dell’anno. A seguire degustazione di ippocrasso e dolcetti tipici in Enoteca Comunale.

NOTE: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Costo della manifestazione a persona: 10 €

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Info: IAT Castell’Arquato. T:0523 803215 . M:iatcastellarquato@gmail.com

Sito: www.castellarquatoturismo.it