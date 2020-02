Domenica 23 febbraio, dalle ore 14,30, a Sarmato (Piacenza) andrà in scena il 14esimo “Carnevale Sarmatese”.

L’evento prevede il tradizionale corteo mascherato per le vie del paese, accompagnato dal Corpo Bandistico di Agazzano con majorettes. In strada anche i carri allegorici e i gruppi mascherati (i migliori verranno premiati) e il trenino che effettuerà tour guidati per il paese. Per i più piccoli ci sarà anche la possibilità di divertirsi con gonfiabili, giostra e truccabimbi ed assistere allo show dei giocolieri. E poi, per i più golosi, ci saranno le immancabili frittelle calde, preparate per l’occasione dall’Antica Forneria Sarmatese.

In caso di brutto tempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 1 marzo.