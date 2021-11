“Caro bambino…una letterina da Babbo Natale” – Firmacopie con Matilde Tacchini

Sabato 27 novembre alla libreria Fahrenheit 451 dalle ore 16 alle 19 firmacopie con l’autrice piacentina

Matilde Tacchini per l’uscita del libro “Caro bambino…una letterina da Babbo Natale”.

IL LIBRO – Natale è alle porte, e bambine e bambini non possono dimenticarsi di scrivere la tradizionale letterina. Ma se quest’anno fosse Babbo Natale a volerla scrivere? Sicuramente racconterà di essersi sempre comportato bene, di aver tenuto in ordine la cameretta, di non aver mangiato troppi dolci…Forse però non ce la racconta giusta! Una storia originale e divertente che fa sorridere a ogni pagina, ribaltando i ruoli in maniera sorprendente.

Matilde Tacchini è art director, illustratrice e autrice per bambini.Dopo la laurea in Art Direction alla NABA di Milano si dedica alle campagne pubblicitarie e, quindici anni dopo, apre uno studio creativo a Piacenza, dove oltre al graphic design si occupa di letteratura per i più piccoli, la sua vera passione.